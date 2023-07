Un ratto ha attaccato Shakira sul set del nuovo video musicale

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La registrazione deldi Copa Vacía è stata parecchio movimentata per. Non solo la rottura dell’acquario nel quale hanno registrato alcune scene della clip, ma c’è stata anche l’entrata in scena di unche hala cantante colombiana. “Ilnon è stato facile da girare. L’acquario si è rotto, il set ha iniziato ad allagarsi e hanno dovuto portarmi fuori da lì. Non potevo uscire perché avevo una coda da sirena e non potevo uscire con le mie gambe. Il team alla fine ha dovuto portarmi fuori con una gru. – ha rivelatoin un’intervista – Per fortuna è andato tutto bene e sono qui a raccontarlo. Il singolo Music Session 53? Non mi aspettavo tutto quel successo immediato. Sono molto felice di com’è andata. ...