Un Presepe POP | in mostra fino al 30 luglio presso Ekklesia le opere di Cristoforo Russo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “” dicontinua ad affascinare il pubblico, facendo ritorno in Campania, sua terra d’origine. Dopo la tappa primaverile a Roma, ledel pittore vesuviano sono visibili gratuitamenteper tutto il mese di. Il finissage avverrà domenica 30, dalle ore 19.30, nella suggestiva corte esterna della cappella gentilizia di metà ‘700, situata alle falde del Vesuvio (precisamente a Torre del Greco), che vanta la sapiente Direzione Artistica di Toto Toralbo. Il tema centrale della serata di chiusura sarà l'”unicità“, fenomeno tipico delle influenze della cultura popolare. L’evento sarà presentato da Giovanna Iovino e vedrà la partecipazione straordinaria di numerosi artisti, tra cui Toto Toralbo in ...

