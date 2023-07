Un podio tutto azzurro ai Mondiali di scherma di Milano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI. - Alice Volpi ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile aidi. In finale, battuta la connazionale Arianna Errigo con il punteggio di 15-10. Per la trentunenne delle Fiamme Oro si tratta del secondo oro mondiale individuale dopo quello di Wuxi nel 2018. Per la Errigo, invece, si tratta del 12esimo mondiale di fila con almeno una medaglia. Il trionfo italiano nel fioretto è completato dal bronzo di Martina Favaretto. Con il trionfo di Volpi su Errigo (argento e decima medaglia mondiale individuale) e il bronzo a Favaretto, per la sesta volta ai Campionatidi, nell'arma del fioretto, introdotta dall'edizione di Napoli 1929, l'Italia femminile sale sulcon ben tre atlete. Tre azzurre sul, i precedenti La prima volta era ...

Anche il terzo gradino delsi tince di azzurro: il bronzo va alla veneta classe 2001 Martina Favaretto , a completare una vetta interamente tricolore resa certa dopo la vittoria di Volpi sulla ...In una tinte azzurre, la trentunenne delle Fiamme Oro ha battuta in finale Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15 - 10. Per la Errigo, invece, si ...Ai mondiali di scherma in corso a Milano ilitaliano nel fioretto femminile. Alice Volpi conquista l'oro in finale contro Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15 - 10. Volpi conquista così il ...

Alice Volpi splendido oro ai Mondiali di scherma! Podio tutto italiano con Errigo e Favaretto Fanpage.it

Grande impresa oggi per l'atleta senese Alice Volpi che, ai Mondiali di scherma di Milano, ha conquistato l'oro nel fioretto. Per la toscana Volpi si ...Alice Volpi conquista il suo secondo oro iridato individuale in carriera. Battuta in finale un'ottima Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10. Podio tutto azz ...