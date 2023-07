Un podio tutto azzurro ai Mondiali di scherma di Milano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI. - Alice Volpi ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile aidi. In finale, battuta la connazionale Arianna Errigo con il punteggio di 15-10. Per la trentunenne delle Fiamme Oro si tratta del secondo oro mondiale individuale dopo quello di Wuxi nel 2018. Per la Errigo, invece, si tratta del 12esimo mondiale di fila con almeno una medaglia. Il trionfo italiano nel fioretto è completato dal bronzo di Martina Favaretto. Con il trionfo di Volpi su Errigo (argento e decima medaglia mondiale individuale) e il bronzo a Favaretto, per la sesta volta ai Campionatidi, nell'arma del fioretto, introdotta dall'edizione di Napoli 1929, l'Italia femminile sale sulcon ben tre atlete. Tre azzurre sul, i precedenti La prima volta era ...

