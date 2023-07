Un incendio travolge il quartiere Borgo Nuovo di Palermo durante una veglia funebre | a fuoco anche la bara

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Martedì 25 luglio, nelperifericodi, unpartito dai monti circostanti è arrivato fino alle abitazioni dove si stava svolgendo una, in largo delle Petralie. La casa nella quale si erano riuniti i parenti del defunto è stata avvolta dalle fiamme e i familiari sono stati costretti a scappare abbandonando lache è stata travolta dal. In seguito, i familiari hanno allertato subito i soccorsi. Siccome molte squadre erano però impegnate sugli altri fronti, sul posto sono arrivati solo gli agenti di polizia che hanno fronteggiato le fiamme come potevano riuscendo a mettere in sicurezza la zona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

