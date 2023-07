Un grande piano | emergenza-meteo | Meloni zittisce una sinistra disperata

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Giorni drammatici per l'Italia: grandinate devastanti e nubifragi al Nord, il Sud nella morsa degli incendi. E Giorgia, direttamente dagli Stati Uniti dove si trova per l'incontro con Joe Biden, annuncia undettagliato per la gestione dell'. Lo fa con un video con cuichi, da, sta accusando lei e il governo da giorni di "negazionismo", insommadelle opposizioni che, disperate, imputano le sciagure ambientali all'esecutivo. "Gli incendi e i disastrirologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia, io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità maggiormente colpite", esordisce il premier nel video. Dunque la leader di FdI annuncia un...

Clima, Meloni: 'L'obiettivo è un piano di prevenzione' 'Gli incendi e i disastri metereologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia. Io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri ...Insomma, sottolinea la premier, "l'obiettivo di medio termine che il governo si da è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un piano di prevenzione idrogeologico.

