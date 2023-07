“Un grande dolore” Antonella Elia | il dramma privato confessato soltanto adesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il triste racconto di. La showgirl e opinionista tv, si confessa nell’intervista rilasciata a Silvia Fumarola per Repubblica. La donna racconta che giocaa fare la “svampita” e che in realtà questa situazione non la fa sentire a proprio agio. Lei stessa racconta: “Corrado mi disse: Continui a fare la scema che sarà il suo successo”. Tra l’altrosta per compiere 60 anni ed è più bella che mai. Ed è stata grazie a personaggi come Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello a cui deve la sua popolarità in fondo. >> “Si sono lasciati”. Clamoroso addio vip. Pochi mesi fa la proposta di nozze, oggi la notizia La donna poi ha deciso di provarci da sola, sempre alla, partecipando due volte all’Isola dei famosi, una da vincitrice nel ...