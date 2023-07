Un cavallo è stramazzato a terra esausto mentre trainava un calesse per cerimonie Il centro di Trani in tilt per il traffico

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un’usanza anacronistica e un business che con i picchi di calore delle ultime settimane non attenua certo le sofferenze per le sue vittime, i cavalli trainanti le cosiddette botticelle, per lo spasso di turisti grandi e piccini e non solo. A stramazzare al suolo questa volta è stato un animale attaccato ad unsul quale sarebbero dovuti salire gli sposi per giungere alla propria celebrazione. Il– un esemplare bianco impiegato nel traino di una carrozza utilizzata soprattutto per– non ha retto al caldo torrido e si è accasciato stremato in corso Vittorio Emanuele, a, ostruendo la circolazione e provocando presto ildel. Alcuni passanti sono intervenuti in soccorso con dell’acqua, dopodiché anche un veterinario che si trovava nei paraggi è ...

