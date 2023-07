Un amore all’altezza | i trucchi del film con Jean Dujardin VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il pubblico di Unsi è chiesto quali siano iper far sembrarepiù basso di quello che è in realtà, l’attore è infatti alto 182 centimetri, ma nelsembra più basso di circa 50 cm. Gli effetti speciali non sono digitali, ma sono dovuti ad angolazioni di ripresa e prospettive studiate con cura in fase di progettazione del. In alcune sequenze, come potete vedere neldietro le quinte,è in ginocchio, ripreso di spalle o seduto su poltrone speciali. Anche le scenografie sono state adattate, così come le misure degli oggetti di scena, per far sembrare l’attore molto più piccolo e minuto. Sono diverse le modalità che Lauren Tirard ha studiato insieme al direttore della fotografia ...