Umago | Cecchinato rimonta Shevchenko | sarà derby con Sonego Stasera Cobolli - Arnaldi

...Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia. Il torneo è trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. Marco...Marcoaffronterà Lorenzo Sonego nel secondo turno dell' ATP 250 di2023 , torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Oltre a Cobolli - Arnaldi, ci sarà un altro derby azzurro in terra croata,......Marconel "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski centar Stella Maris di,...

ATP Umago 2023, arriva la pioggia in Croazia: sospeso e rinviato a domani il match tra Cecchinato e Shevchenko OA Sport

Ci saranno di sicuro due italiani nei quarti di finale del “ Plava Laguna Croatia Open” (ATP 250 – montepremi 562.815 euro) che si sta disputando ...Il tennista palermitano sconfigge in rimonta il russo Alexander Shevchenko (4-6 7-6 6-3) nel primo turno dell'ATP 250 di Umago.