Quest'ultimo, definito anche come raffica discendente, è un fenomeno meteorologico che consiste inraffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del ...violenti temporali soprattutto nel settentrione, poi, grazie all'arrivo di un flusso di aria ... Sono ancora elevate le probabilità di grandine di grosse dimensioni associate araffiche di ...In questigiorni, tempeste con grandine eraffiche di vento hanno colpito i nostri territori, in particolare il ravennate ed il lughese, provocando ingenti danni a infrastrutture, fabbricati, ...

Ultimi forti temporali e temperature in calo di 13 gradi al sud Espansione TV

ROMA, 26 LUG - Ultimi violenti temporali soprattutto nel settentrione, poi, grazie all'arrivo di un flusso di aria fresca Nord Atlantica le temperature caleranno anche di 13 gradi mettendo uno stop a ...Avvisi: Violenti temporali hanno flagellato il Nord Italia nelle ultime 48 ore, provocando due vittime e diversi feriti; i danni tra Lombardia ...