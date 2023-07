Ultime Notizie – Ucraina | allerta aerea al Sud Russia attacca | continua controffensiva Kiev

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Un’è stata diramata nell’meridionale, comprese le zone di Zaporizhzhia e Kherson. Qui, hanno riferito le autorità ucraine, i militari russi stanno concentrando i loro attacchi per cercare di fermare l’avanzata delle truppe diintanto ladei militari ucraini, ha precisato il ministero della Difesa ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso il suo canale di Telegram ha avvertito: nessuna tolleranza per i corrotti e per coloro che si arricchiscono con la guerra mentre l’è impegnata a trovare i mezzi per difendersi dall’aggressione russa. Le parole di Zelensky seguono l’arresto di un ufficiale incaricato del reclutamento militare accusato di appropriazione indebita di massa e di ...

Ma le violente dimostrazioni che nellesettimane hanno travolto tutta la Francia e la ... tutte le26 luglio - 09:20La crisi climatica globale non risparmia neanche la regione del Maghreb che nellesettimane si ritrova come rinchiusa in un cerchio di fuoco. Gli scienziati classificano la ... Lesui ...Il Pheu Thai, alleato del partito uscito vincitore dalleelezioni, il Move Forward, sta cercando di formare un governo che possa ottenere l'approvazione delle fasce conservatrici e filo - ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio Sky Tg24

Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.Torino, 26 lug. - (Adnkronos) - Primo semestre 2023 più che positivo per Maserati che registra ricavi netti per 1,3 mld e un risultato operativo di 121 mln con il margine al 9,2% per effetto, ...