Ultime Notizie – Terremoto oggi | avvertito a Salerno | scossa di magnitudo 3 6

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ?Undi3.6 ?si è verificato alle 10.20 nell’Alto Sele, tra le province die Avellino. L’epicentro è stato localizzato dalla sala sismica dell’Ingv a 3 km a sud del centro abitato di Laviano () a una profondità di 15 km. Laè stata percepita lievemente anche nella città di. ?Al momento non si registrano danni a persone o cose. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione