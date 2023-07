Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in piazza in apertura Perché i soccorritori continuano a combattere contro gli incendi che devastano le isole di Rodi Corfù mentre temperature sono previste in ulteriore rialzo dopo la giornata funesta di ieri in cui ci sono registrate 3 vittime tra cui due piloti del Canadair che si è schiantato in una nube di fiamme e fumo nero oggi nel paese ci si attendono anche 45° in particolare nella regione di Atene II servizio meteorologico Nazionale il termometro segna avrai 43 44 gradi l’Acropoli continua a restare chiusa nelle ore più calde della giornata così come gli altri siti archeologici del paese domenica scorsa si è raggiunto un picco di calore con i 46,4 disegnati nel Peloponneso me record assoluto nel paese era stato stabilito nel luglio ...