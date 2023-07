Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura lesulla guerra in Ucraina vedono al centro il mar Nero è la questione del grano c’è il potenziale per aumento dell’intensità e della portata della violenza nell’aria scrive su Twitter l’intelligence ricordando che l’accordo sul grano aveva limitato di coinvolgimento del Mar Nero nella guerra c’è una possibilità di artistica aggiungi il Ministero della Difesa di Londra che la Corvetta russa che stava togliendo la rotta utilizzata per il trasporto del Bosforo è codesta faccio parte di una Task Force per intercettare le navi commerciali che secondo la Russia sono dirette in Ucraina intanto non è la notte le forze di sicurezza Russia hanno attaccato alla Plaza di kharkiv con adroni ...