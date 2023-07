Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 15 | 10

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 26 luglio al microfono Giuliano per lesulla guerra in Ucraina vedono al centro il mar Nero è la questione del grano c’è il potenziale per aumento dell’intensità e della portata della violenza nell’aria scrive su Twitter dell’intelligence britannica ricordando che la più grande aveva limitato di coinvolgimento del Mar Nero nella guerra c’è una possibilità realistica giugno del Ministero della Difesa di Londra che la Corvetta russa che stava togliendo la rotta utilizzata per il trasporto tra il Bosforo e io faccio parte di una Task Force per intercettare le navi commerciali che secondo la Russia sono dirette in Ucraina intanto non è la notte le forze di sicurezza Russia hanno attaccato alla Blast di kharkiv con droni attacco di fabbricazione iraniana ...

Federica Pellegrini è stata al centro delle chiacchiere nelleore a causa dei rumors ... Lesulla gravidanza. Federica e Matteo saranno presto genitori e questo è sicuramente uno dei ...... con gli investitori che passano all'incasso, monetizzando i forti rialzi messi a segno dal mercato azionario nellesettimane, prima di conoscere le decisioni della Fed in serata. A ...settimane di vacanze in casa Pallacanestro Brescia : mancano poco più di due settimane al ... Sei già registrato ACCEDI Le+ l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Il governo della Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l’eccezionale ondata di ...Roma, 26 lug. (LaPresse) - "Capisco che non l'ho detto in maniera chiara, e no, non lo rifarei, soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che ...