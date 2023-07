Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo Laura del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale al ministro del turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 Stelle i voti favorevoli sono stati 67 contrari 111 e nessun astenuto hanno votato a favore 5 Stelle PD e avs mentre azione Italia dei Valori non ha partecipato al voto una bellissima giornata il commento del ministro parlando con i giornalisti in Senato dopo la bocciatura della mozione di sfiducia la cronaca è ancora il maltempo l’Italia va verso lo Stato d’emergenza in 5 regioni tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia da Palermo a fino a Taormina 5 i morti per gli eventi meteo estremi ...