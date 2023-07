Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e della mozione di sfiducia per le dimissioni della ministra del turismo Daniela Santanchè dopo l’inchiesta della procura di Milano nei confronti di una sua società Il voto è appeso a momenti la maggioranza dovrebbe votare compatta contro iniziativa del MoVimento 5 Stelle sostenute invece da PD verdi e sinistra azione Italia viva annunciato che uscirà dall’aula al momento del voto stampano che è arrivato in aula si è seduta i banchi del governo tra i ministri Matteo Salvini e Anna Maria Bernini il sud combatte contro il fuoco focolai attivi nel palermitano il sindaco di Palermo Roberto Laganà Sky Tg24 parlato di incendi di natura dolosa muoiono terenziani una vittima in Calabria 2000 sfollati in fiamme anche il monte drone in Abruzzo Italia verso lo Stato d’emergenza tra ...