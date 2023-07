Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 12 | 10

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco tale in studio l’Italia verso lo Stato d’emergenza in cinque regioni tra tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia da Palermo a Catania fino a Taormina 5 i morti per eventi meteo estremi rientrati a casa di oltre 1000 sfollati nel capoluogo Lombardo sono stati centinaia di interventi dei vigili del fuoco nelle24 ore la decisione sullo stato d’emergenza sarà presa nel corso del Consiglio dei Ministri odierno in arrivo anche un decreto per il lavoro con la cassa integrazione legata al clima allerta gialla per il maltempo in Abruzzo Emiliagna Lombardia Marche Molise scendono due oggi le città da bollino rosso per il caldo Bari e Catania all’ospedale Sant’Anna di Torino un uomo di circa 35 anni di ...

...(barani) ricevendo 74.80 e raggiungendo il primo posto provvisorio (mancavano i salti delle... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Altri Sport: AltreNon c'è pace per i consumatori: in un'estate dominata dal caro - prezzi adesso arrivanodi aumenti anche sulle quattro ruote. Da un lato bisogna fare i conti con il rialzo dell' Rc ...ore ...Ulteriori informazioni sull'epatite C nel sito 'C come curabile', dove sono disponibili dati, ricerche,, interviste a medici sullenovità in termini di prevenzione e cura dell'...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio Sky Tg24

Sono stanziati 150 milioni per il 2023 per 40mila docenti tutor, ripartiti proporzionalmente in base al numero di studenti delle ultime classi. È previsto un orientatore per ogni istituto. Questi ...Filippo Bisciglia è fuori da Temptation Island Winter: chi lo condurrà al suo posto Maria De Filippi ha scelto una donna.