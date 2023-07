Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio bisogna fermare la mano di questi criminali Bisogna trovare un modo per arginare questi episodi così il sindaco di Vieste Giuseppe nobiletti solo incendio che da ieri ha bruciato numero di ettari di macchia mediterranea nei pressi della Baia San Felice in provincia di Foggia provocando anche le variazioni di 2000 turisti da tre strutture ricettive il primo cittadino E certo che dietro questi episodi ci sia la mano dei pini Anche perché già di mattina all’alba un altro incendio interessata alcuni camping presenti sul lungomare Mattei nel centro di Vieste e poi nel pomeriggio vai a San Felice che già una decina di giorni prima era stata interessata Da un incendio è stata una notte infernale senza sosta quella dei vigili del fuoco a Milano ...