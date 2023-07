Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il sud e combatte contro il fuoco Fuoco l’hai ancora attivi nel palermitano muoiono tre anziani una vittima in Calabria 2000 sfollati in fiamme anche il monte Morrone in Abruzzo Italia verso lo Stato d’emergenza tra la tempesta che ha colpito la Lombardia gli incendi che divampano in Sicilia la decisione oggi in consiglio dei ministri in arrivo anche un decreto per il lavoro con la cassa integrazione legata al clima Musumeci riferirà sulla situazione dei danni sono due le città da bollino rosso per il caldo Stiamo parlando di Bari e Catania nuova notte di angoscia per le isole greche di Rodi e Corfù dove il fronte del Fuoco continua ad avanzare fino alle abitazioni dove hanno inviato messaggi di valutazione 9 zone in tutto come Riporta i media helenico ...