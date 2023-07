Ultime Notizie Roma del 26-07-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 luglio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 26 luglio Buona giornata da Francesco Vitale in studio gli incendi che stanno mettendo a dura prova la Sicilia continuano a causare seri problemi alla viabilità in particolare forti disagi vengono segnalati sulla Catania Messina chiusa in più punti segna coda da Acireale a dopo Taormina il sud bruciava Piroddi in Sicilia e Puglia 3 morti a Palermo 2000 turisti evacuati a Vieste Palermo e volta del fumo situazione molto difficile in quasi tutta la Sicilia con quasi 2000 sfollati diversi incendi anche in Calabria morto un anziano in Puglia colpita la zona turistica del Gargano in Salento fiamme a San Cataldo tempesta invece nella notte a Milano situazione tragica dice fontana in Veneto 8000 al buio senza corrente una sedicenne scatto muore Colpita da un albero a Brescia protezione civile mobilitata dice seguo la situazione del ...