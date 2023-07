Ultime Notizie – “Non rifarei la dichiarazione su mio figlio”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella mia nota “mi riferivo alla scelta del difensore, la ragazza non c’entrava nulla. Nonquellaperché non sono stato bravo a far capire che non volevo attaccare la ragazza”. Così Ignazio La Russa alla Cerimonia del Ventaglio in Senato, rispondendo a una domanda sulla vicenda dele della sua nota subito dopo la notizia dell’inchiesta. Quanto al dibattito sulla Santanchè, “è stato affrontato con civiltà, c’è stato un voto molto chiaro, un segnale di democrazia”, ha detto il presidente del Senato. “Non ricordo casi – ha spiegato – di mozioni di sfiducia individuali per fatti precedenti ad assunzione di un incarico ministeriale”. Le dimissioni? “Sono opportunità che non possono essere codificate”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Federica Pellegrini è stata al centro delle chiacchiere nelleore a causa dei rumors ... Lesulla gravidanza. Federica e Matteo saranno presto genitori e questo è sicuramente uno dei ...... interessato nelleore in un altro incendio. A più di una settimana dalle fiamme che hanno avvolto il terminal principale la Procura di Catania è al lavoro per cercare di ricostruire quanto ...... con gli investitori che passano all'incasso, monetizzando i forti rialzi messi a segno dal mercato azionario nellesettimane, prima di conoscere le decisioni della Fed in serata. A ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Il governo della Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l’eccezionale ondata di ...Roma, 26 lug. (LaPresse) - "Capisco che non l'ho detto in maniera chiara, e no, non lo rifarei, soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che ...