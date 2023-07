Ultime Notizie – Mondiali calcio femminile 2023 | ultime news di oggi 26 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Spagna e Giappone sono le prime due nazioni qualificate per gli ottavi di finale deidiin Australia e Nuova Zelanda. Entrambe le squadre hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta con una partita d'anticipo dopo che il Giappone ha sconfitto il Costa Rica 2-0 e la Spagna ha vinto lo scontro con lo Zambia 5-0. Giappone e Spagna ora si sfideranno per il primo posto nel girone nella partita finale della fase a gironi di lunedì. La Spagna è in testa al Gruppo C davanti al Giappone per differenza reti, dato che entrambe hanno sei punti. Costa Rica e Zambia, invece, finora non hanno ottenuto neanche un punto e non hanno più possibilità di passare agli ottavi.