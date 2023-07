Ultime Notizie – Influencer in campo per ‘Viral | rendiamo virale la conoscenza delle epatiti’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In occasione della Giornata mondiale sulle epatiti, istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che si celebra il 28 luglio di ogni anno, parte la campagnalache vuole diffondere messaggi di awareness efficaci, per contribuire così a fermare il diffondersi dei virus. L’iniziativa, realizzata da Gilead Sciences con il patrociniosocietà scientifiche eassociazioni di pazienti impegnate in quest’area, coinvolge una serie diche dai loro profili Instagram si faranno portavoce dei messaggi di sensibilizzazione con post e stories per promuovere laepatiti virali, raggiungendo un bacino potenziale di ...