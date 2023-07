Ultime Notizie – “Ho bisogno di normalità | non sono a disposizione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ”disponibile, non a”. Così Vasco Rossi, in vacanza a Zocca, il paese dove è nato e dove va a riposarsi dopo una tournée ogni estate, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’ esprime la sua voglia diresa difficile dal continuo assedio dei suoi fan. ”Mi fa piacere far piacere a chi viene qui – dice Vasco – ma non è che qualcuno, per il fatto che viene dalla Sicilia o da un altro posto lontano, possa pretendere un autografo”. ”Dedico due momenti della giornata a queste cose ma per il resto voglio fare la mia vita. Hodella mia”, spiega la rockstar a ‘La Stampa’, esprimendo la sua esigenza di riprendere contatto col mondo reale e le cose care. La madre, le vie dove ragazze realmente esistite hanno ispirato le sue canzoni degli inizi, da Silvia a ...