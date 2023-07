Ultime Notizie – forse bloccata dal black out

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una donna di 61 anni è stata trovata morta in ascensore, tra due piani, in un palazzo di via Oreto a Palermo. A trovare il cadavere di Francesca Marchione, questo il nome della vittima, sono stati i vigili del fuoco che sono stati chiamati dai residenti per l'ascensore guasto. Non si esclude che la donna, che viveva da sola, sia rimastaper unout che in questi giorni ha colpito diverse zone della città. Indagano i carabinieri.