Ultime Notizie – Federica Pellegrini | “Complimenti per il record | ce lo riprenderemo” E mostra la pancia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023)si complimenta con Mollie O’Callaghan per il nuovodel mondo nel 200 stile libero. Ma lancia un avvertimento. “Gara incredibile Mollie O’Callaghan, davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa… Ce lo”, si legge nel post su Instagram dove la ‘Divina’ appare in un video in cui la cosa che vuole dire all’australiana è scritto in inglese sullalievemente gonfia. Immagini che sembrano così avvalorare le indiscrezioni su una sua dolce attesa. Nel video appare anche suo marito, Matteo Giunta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione