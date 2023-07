Ultime Notizie – Emergenza caldo | via libera da Cdm a decreto a tutela dei lavoratori

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) A quanto si apprende il consiglio dei ministri in corso ha dato il vialegge, recante ‘misure urgenti in materia dideiin caso diclimatica, di rafforzamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo’. Il provvedimento, tra l’altro, punta a introdurre misure per mettere in sicurezza idalestremo e prevede il ricorso alla cassa integrazione per motivi climatici. LE MISURE Ammontano complessivamente a 10 milioni di euro le risorse che il governo mette in campo per fare fronte all’per iedili, ilapidei e quelli agricoli. ...