Ultime Notizie – Bper | riqualificazione del centro direzionale di Modena con Bper’s Park

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Presentato questa mattina ail progetto dideldiBanca che, una volta ultimato, diventerà’s. All’incontro sono intervenuti, per l’istituto bancario, la presidente Flavia Mazzarella e l’amministratore delegato Piero Luigi Montani e per la città diil sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Lo rende notoin un comunicato. Presenti anche il responsabile della direzione Real estate diBanca Daniele Martignetti, gli architetti Alessandro Adamo e Andrea Sarati di Egw – brand del Gruppo Lombardini22 – che hanno curato il piano. “’ssarà un campus con un concept architettonico moderno e innovativo, con un’elevata ...

Lo storico ex presidente del Calcio Napoli Corrado Ferlaino si è fratturato il setto nasale in seguito ad una caduta rimediata in casa. Incidente domestico per Corrado Ferlaino: naso rotto ed ...L'eccellenza napoletana sbarca in Egitto: l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli l'11 ottobre terrà un concerto di fronte alle piramidi di Giza al Cairo , dando inizio ad uno dei più grandi eventi ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Dopo il perfezionamento, da parte di Iren Ambiente Spa, dell'acquisto del 36,56 per cento del capitale sociale di Sistema Ambiente Spa e le relative comunicazioni, l'assemblea dei soci della società d ...Le Borse europee accentuano i cali nel primo pomeriggio in attesa dell'apertura di Wall Street, con gli investitori che passano all'incasso, monetizzando i forti rialzi messi a segno dal mercato azion ...