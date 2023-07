Ultime Notizie – Asi sigla accordo con PoliMi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È un importante passo avanti quello compiuto dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dal Politecnico di Milano che hanno firmato unper l’ambizioso progetto di sviluppo e validazione di una delle tecnologie chiave per abilitare la presenza umana di lunga durata sul nostro satellite naturale. Si tratta di Oracle– Oxygen Retrieval Asset by Carbothermal-reduction in Lunar Environment, un impianto che consente l’estrazione di ossigeno dalla regolite lunare secondo un processo già studiato e in parte verificato in laboratorio dal gruppo Astra del Politecnico di Milano. L’Asi ricorda che la regolite è l’insieme di rocce frammentate che ricoprono la superficie della Luna. Adesso, sotto la guida di Asi, si intende attuare entro la fine di questo decennio una validazione nell’ambiente operativo di destinazione, cioè sulla superficie della Luna. Con la firma di questo ...

...(barani) ricevendo 74.80 e raggiungendo il primo posto provvisorio (mancavano i salti delle... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Altri Sport: AltreNon c'è pace per i consumatori: in un'estate dominata dal caro - prezzi adesso arrivanodi aumenti anche sulle quattro ruote. Da un lato bisogna fare i conti con il rialzo dell' Rc ...ore ...Ulteriori informazioni sull'epatite C nel sito 'C come curabile', dove sono disponibili dati, ricerche,, interviste a medici sullenovità in termini di prevenzione e cura dell'...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio Sky Tg24

(Teleborsa) - Volano i prezzi del cibo per la spesa delle famiglie nei diversi continenti ma ai contadini i prodotti agricoli vengono pagati il 21% in meno. È quanto emerge dall'analisi della Coldiret ...Dopo l'annuncio di lunedì, che ormai non ci meraviglia neanche più tanto (avevamo messo in conto anche le sorprese nell'ultim'ora e così è stato), dell'esonero di Stefano Protti, la Fermana FC ha pres ...