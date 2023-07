Ultime Notizie – Ascolti tv | testa a testa tra ‘Hotel Portofino’ e ‘Battiti Live’

(Di mercoledì 26 luglio 2023)neglidel prime time di ieri sera tra Rai1 e Italia1 nella fase di sovrapposizione tra. Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, infatti, la serie ha totalizzato 1.721.000 telespettatori e uno share del 12,44% mentre lo spettacolo di RadioNorba ha interessato 1.718.929 telespettatori e il 12,43%. Terzo posto per Canale 5 con il film ‘7 ore per farti innamorare‘ che ha realizzato 1.421.000 telespettatori e uno share del 10,2%. Fuori dal podio su Retequattro ‘Delitti ai Caraibi’ ha raggiunto 687.000 telespettatori (5,1%) di share mentre su Rai2 il film ‘Appena un minuto’ ha totalizzato 634.000 telespettatori e uno share del 4,4%. Su Rai 3 ‘Filorosso’ è stato seguito da 616.000 ...

Un missile ipersonico ha colpito la città dell'Ucraina centrale, mentre un altro è diretto verso Kiev, dove è scattato l'allarme. L'attacco è stato sferrato da 12 bombardieri strategici russi Tu 95 ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiCresce l'attesa per Madame, il concerto al Castello ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 26 luglio. DIRETTA Sky Tg24

E' il giorno di Canada-Irlanda ai Mondiali di calcio femminile, seconda uscita per le ragazze della Nazionale nordamericana che devono coltivare le loro speranze iridate dopo il pareggio per 0-0 all'e ...Fame e malnutrizione. La conferenza Fao a Roma all'indomani del summit sul Mediterraneo e sull'immigrazione, con Ue e Paesi africani è una fortuita coincidenza temporale, ma sono tanti gli aspetti com ...