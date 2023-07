Ultime Notizie – Amichevoli estive | Roma-Braga | orario e dove vederla in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con le2023. Stasera 26 luglio il matchall’Estadio Municipal di Albufeira, in Portogallo, calcio di inizio alle ore 20 locali (le 21 in Italia). La partita sarà visibile su Dazn. Si tratta del terzo test match stagionale per i giallorossi, dopo-Boreale 4-0 e-Latina 6-0. Gli uomini di José Mourinho sono volati ad Albufeira il 22 luglio e vi rimarranno fino al 2 agosto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione