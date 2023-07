UFFICIALE – Retegui-Genoa | è fatta!

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo più di un mese in cui è stato ripetutamente accostato all’Inter, è ora chiaro il futuro nella prossima stagione di Mateo, centravanti argentino classe 1999. Il, con un annunciosui propri canali social, ha infatti comunicato ai propri tifosi di aver acquisito le prestazioni sportive didal Boca Juniors per 12 mln € + bonus e una percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Al Chapita andranno invece circa 2 mln € netti a stagione sono al 30 giugno 2027, data di scandenza del suo contratto quadriennale. Nel corso della stagione attuale, la punta argentina aveva sinora totalizzato 12 gol e 1 assist in 28 partite giocate con il Tigre nelle varie competizioni. L’anno scorso, invece, il bilancio complessivo era stato di 23 gol e 3 assist in 42 presenze per ...