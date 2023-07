UFFICIALE – Due giovani ceduti dall’Inter al Torres

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Altri duedalla Primavera sono partiti ufficialmente. L'Inter dà la possibilità a questi di giocare, la squadra che acquisirà le loro prestazioni è ilin Lega Pro. GIOCARE – Francesco Nunziatini e Andrea Pelamatti sono i dueche l'Inter ha ceduto alla squadra di Lega Pro. Il primo, un centrocampista classe 2003, andrà in prestito per un anno, mentre l'altro è un terzino ed è del 2004. Pelamatti è già in ritiro con i compagni a Sappada ed ha esordito contro il Como in amichevole ieri.