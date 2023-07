Ucraina | Politico | ‘non ancora concordato un piano per istruire i piloti per F-16’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Kiev, 26 lug. (Adnkronos) – I partner occidentali non hannounperucraini a pilotare aerei da combattimento F-16, secondo un articolo dipubblicato il 25 luglio che cita funzionari statunitensi. Finora, rileva la testata Usa, nessun paese ha pubblicamente impegnato aerei e non è stata presa alcuna decisione finale sui piani per il programma di addestramento.Al vertice Nato di Vilnius all’inizio di luglio, il ministro della DifesaOleksii Reznikov ha firmato un memorandum con 11 paesi che delinea i termini di addestramento sugli F-16. Secondo le fonti di, un’idea che è stata discussa è quella di inviareucraini negli Stati Uniti per essere addestrati presso ...