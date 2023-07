Ucraina | offensiva a sud Zelensky ai russi | “Lasciate Crimea finché si può”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le forze di Kiev in azione nella regione di Zaporizhzhia La contrdell’, nella guerra contro laa, ottiene risultati nella regione di Zaporizhzhia, nel sud del paese. Il presidente Volodymyrtiene accesi i riflettori sulla, mentre i servizi di sicurezza di Kiev ammettono il coinvolgimento nell’attacco al ponte di Kerch, colpito la prima volta a ottobre 2022 e diventato un obiettivo strategico dichiarato. Le news relative al conflitto fanno riferimento ai progressi della contra sud. Le forze armate avviato una massiccia operazione nella regione di Zaporizhzhia e in particolare a sud di Orikhiv, come evidenziano le autorità filorusse nella regione. “Sul fronte di Zaporizhzhia è iniziata la seconda ondata della ...

...l'obiettivo dell'russa che non aveva risparmiato la Cattedrale della Trasfigurazione , un luogo di culto nel centro storico della città, dichiarato patrimonio dell'Umanità Unesco., ...Occhi puntati sul Mar Nero: l che la Russia potrebbe concentrare la suasul grano. La Nato e l'hanno fatto per la prima volta il punto su quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della guerra. Mosca non solo si ritirata dall'intesa sull'export di ...... che nel sottotitolo recita: 'Stati Uniti e Kiev sapevano dei deficit, ma Kiev ha comunque lanciato l''. 'Quando l'ha lanciato la sua grande controffensiva questa primavera, - scrive ...

Il presidente Zelensky ha 'consigliato' ai russi che si trovano in Crimea di tornare in Russia mentre il ponte sullo stretto di Kerch costruito è ancora in piedi: "Ho avuto diversi incontri importanti ...Dopo una settimana di attacchi su Odessa l'aggressione russa sta interessando l'intero territorio ucraino. L'aeronautica ha fatto sapere di aver abbattuto 36 missili, mentre la controffensiva nell'est ...