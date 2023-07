Ucraina | Mattarella | Servono sforzi costanti per una pace giusta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "E' alta in Italia l'angoscia per la guerra di aggressione che la Russia ha condotto contro l'e di quanto questo stia turbando la vita del mondo, oltre che di quella dell'Europa. Abbiamo ...

...alta in Italia l'angoscia per la guerra di aggressione che la Russia ha condotto contro l'e ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale il presidente ...Nel frattempo, l'ha dovuto respingere un feroce attacco aereo e affrontare attacchi russi sempre più intensi in diverse regioni del paese. Kiev cerca di rafforzare la sua difesa aerea e ha ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica socialista del Vietnam, Vo Van Thuong, parlando della guerra in. "Anche ...

L'Unione Europea addestra migliaia di soldati ucraini in supporto alla stabilità e alla sicurezza nella regione ...ROMA (ITALPRESS) – “Servono sforzi costanti per una pace giusta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica socialista del Vi ...