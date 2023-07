Ucraina | l' Aiea conferma | Mine intorno alla centrale di Zaporizhzhia

Mentre Mosca ha lanciato nelle scorse orel'ennesimo attacco di droni sulla capitale, arriva la conferma che le forze militari del Cremlino hanno minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. A dirlo non sono gli ucraini, ma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica che ......di droni russi sulla capitale, Mosca ha confermato di aver minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia , secondo quanto rilevato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (). ...... e in altre undici regioni dell'. La situazione più delicata, quella di Zaporizhzhia, dove gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () hanno osservato mine direzionali ...

Ucraina: l'Aiea conferma, mine vicino alla centrale Zaporizhzhia. La controffensiva è in ritardo - Kiev, 20enne uccisa da bombe a grappolo russe nel Donetsk - Kiev, 20enne uccisa da bombe a grappolo russe nel Donetsk RaiNews

Mentre Mosca ha lanciato nelle scorse orel'ennesimo attacco di droni sulla capitale ucraina, arriva la conferma che le forze militari del ...GUERRA UCRAINA. La regione ucraina di Kharkiv colpita da esplosioni notturne, allarme antiaereo anche nell'oblast di Sumy.