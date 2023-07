Ucraina | deputato alle Maldive | per Zelensky è tradimento

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha accusato oggi diil parlamentare Yuri Aristov. Questo è stato avvistato nei giorni precedenti in un hotel di lusso, in un momento in cuifa spesso riferimento ai leader politici di dare il buon esempio. Il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefantchuk, ha rivelato di aver ricevuto una lettera di dimissioni da Aristov. Parlamentare ucraino accusato diVolodymyr- Photo Credits RSIVolodymyrha denunciato il “” di un parlamentare recentemente avvistato in vacanza in un hotel di lusso. Il leader ucraino è apparso visibilmente infastidito per la vicenda visto che ha ...

Inè necessario un voto del Parlamento per rimuovere uneletto dal suo incarico. Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, e in particolare dall'introduzione della legge ...Inè necessario un voto del Parlamento per rimuovere uneletto dal suo incarico. Il Presidente Zelensky ha fatto esplicito riferimento alla vicenda affermando che preferire 'isole e ...Inè necessario un voto del Parlamento per rimuovere uneletto dal suo incarico. Dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, e in particolare dall'introduzione della legge ...

Il 'tradimento' del parlamentare ucraino in vacanza alle Maldive AGI - Agenzia Italia

Nessuna tolleranza per i corrotti e per coloro che si arricchiscono con la guerra mentre l'Ucraina è impegnata a trovare i mezzi per difendersi dall'aggressione russa.Kiev, 26 lug. (Adnkronos) – Nessuna tolleranza per i corrotti e per coloro che si arricchiscono con la guerra mentre l’Ucraina è impegnata a trovare i mezzi per difendersi dall’aggressione russa. Lo h ...