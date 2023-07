Ucraina | allerta aerea al Sud Russia attacca | continua controffensiva Kiev

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Un'è stata diramata nell'meridionale, comprese le zone di Zaporizhzhia e Kherson. Qui, hanno riferito le autorità ucraine, i militari russi stanno concentrando i loro attacchi per cercare di fermare l'avanzata delle truppe diintanto ladei militari ucraini, ha precisato il ministero della Difesa ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attraverso il suo canale di Telegram ha avvertito: nessuna tolleranza per i corrotti e per coloro che si arricchiscono con la guerra mentre l'è impegnata a trovare i mezzi per difendersi dall'aggressione russa. Le parole di Zelensky seguono l'arresto di un ufficiale incaricato del reclutamento militare accusato di appropriazione indebita di massa e di un ...