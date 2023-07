Ucraina | allerta aerea a sud | Zaporizhzhia e Kherson comprese Putin in Cina a ottobre e «forse» al G20 in India

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella notte esplosioni nella regionedi Kharkiv e allarme antiaereo anche nell’oblast di Sumy.sarà ine potrebbe partecipare al G20 di settembre in, afferma il Cremlino. Oggi riunione all’Onu sul blocco russo del grano. L’Aiea ha confermato intanto la presenza di mine nell’area della centrale di

Un'aerea è stata diramata nell'meridionale, comprese le zone di Zaporizhzhia e Kherson. Qui, hanno riferito le autorità ucraine, i militari russi stanno concentrando i loro attacchi per ...'È una situazione complessa, eravamo in', ha aggiunto. 'Massima solidarietà alle ... Le sirene hanno suonato nella notte a Kiev e in 11 regioni dell'. Ieri un bambino è rimasto ucciso e 6 ......che condividerà con il Pentagono un rapporto sull'uso di munizioni a grappolo da parte dell'... I russi "hanno attaccato Kiev con aerei senza pilota - ha riferito su Telegram - L'aereo è ...

Ucraina, esplosioni a Kharkiv. Putin in Cina a ottobre e «forse» al G20 in India Il Sole 24 ORE

