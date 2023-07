Uccide una bambina e ne celebra il funerale | arrestato dopo quasi 50 anni il prete killer

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ci sono voluti50prima di arrivare all’arresto dell’assassino di Gretchen Harrington, lache fu uccisa a Philadelphia nell’agosto 1975. Come riporta la BBC un, David Zandstra, ha confessato di aver commesso l’omicidio. Non unqualunque, bensì l’amico del padre della vittima, colui che guidava il gruppo di studio sulla Bibbia che lei frequentava quando era sparita e colui che ne celebrò il. Un libro, La tragedia di Gretchen Harrington: rapimento, omicidio e innocenza persi nei sobborghi di Philadelphia aveva ricostruito i dettagli dell’ultimo giorno di Gretchen, quando laera andata al gruppo di studio. Gli autori avevano intervistato anche Zandstra, ex pastore della chiesa presbiteriana riformata, che però sembrava non ...

