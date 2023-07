L'account del social da stanotte è @x mente il vecchio account ufficiale, @, è stato bloccato e chiuso ai follower. Il rebranding del celebre socialnetwork è quindi completato, un cambio di ...... che ormai ha raggiunto la veneranda età di 92 anni, èal pronto soccorso per una caduta ...calcio ha voluto immediatamente esprimere la vicinanza all'ingegnere pubblicando un post su. "...Sembra, per Musk, il tempo del "vendo tutte le mie proprietà" - annunciato su- coronato dal trasferimento in una casetta prefabbricata in affitto da 50 mq scarsi in Texas, con vista ...

Twitter è finito, l’account social non esiste più, al suo posto nasce X: ecco cosa è successo Globalist.it

Twitter non ha cambiato solo logo - l’ormai celebre X che da qualche giorno campeggia sull’homepage della piattaforma, ma ora anche il nome non è più lo stesso.