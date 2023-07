Tvn camp | giovani nuotatori si allenano con grandi campioni a Gubbio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tre settimane di allenamento ad alto livello, ci saranno Ceccon e Martinenghi. L’iniziativa coniuga attività sportiva, aspetti culturali e scoperta del territorio Undi specializzazione rivolto ache vogliano migliorare la propria tecnica, con la possibilità di stare a contatto con allenatori di esperienza internazionale e con due atleti di livello mondiale, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. È la straordinaria opportunità che offre il Tvn2023, iniziativa estiva rivolta ad atleti tra i 10 e i 18 anni, organizzata a Gubbio dalla Training value network, che si svolgerà per tre settimane dal 20 agosto al 9 settembre (dal 20 al 26 agosto, dal 27 agosto al 2 settembre e dal 3 al 9 settembre). L’evento, che coniuga una preparazione sportiva di alto livello con attività culturali per gli ...

