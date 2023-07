Tuffi | mondiali grandi altezze | Cosetti nona Oro all’australiana Iffland

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La 21enne azzurra 21 chiude la finale di Fukuoka con 258.50 punti. Baraldi e Barnabà in finaleal mondo e prima delle europee. L’azzurra Elisa, il diamante della Nazionale di high diving, che a 21 anni appena compiuti ha già debuttato all’europeo col bronzo e al mondiale dei, chiude la finale di Fukuoka con 258.50 punti e si lascia alle spalle le altre specialiste continentali: l’olandese van Katwijk (232.70), la francese Bayon (224.80) e via, via tutte le altre. Vince l’australiana Rhiannan, già d’oro a Gwiangju 2019, che salta per ultima e si conferma campionessa del mondo con 357.40 punti. Dietro dei lei le tre canadesi che tra il terzo e quarto round si sono alternate nelle altre posizioni di vertice. Molly Carlson resta seconda e medaglia d’argento con 322.80, Jessica Macaulay è terza ...