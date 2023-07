Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 | Elisa Cosetti è nona | oro a Rhiannan Iffland

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Calato il sipario sulla gara femminile deidallein questia Fukuoka. Dai 20 metri, le ragazze hanno completato la loro avventura con le ultime due rotazioni (liberi). In casa Italia, presente, bronzo continentale a Roma l’anno scorso, e per l’azzurra una buona chiusura di questa rassegna iridata dopo le incertezze di ieri. Nel doppio salto mortale indietro con due avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.4),ha ottenuto 76.50, forte di una media di voti del 7.5, mentre con il triplo salto mortale avanti con mezzo avvitamento (barani) 74.80 (coefficiente di difficoltà 3.4). Per la nostra portacolori un totale di 258.50 e unapiazza sicuramente ...

Saranno sei, il numero più alto finora, i titoli assegnati oggi, mercoledì 26 luglio, ai Mondiali 2023 degli sport acquatici, in corso a Fukuoka, in Giappone. Tornerà in acqua, inoltre, il Setterosa, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Mondiale 2023 dei tuffi dalle grandi altezze. E' il mo ...