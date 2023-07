Tuesday Club – Il talismano della felicità | dove è stato girato? Location | trama e cast

A volte basta uscire dalla propria comfort zone per scoprire che la felicità è ancora presente da qualche parte e sta a noi scoprire il modo per acciuffarla. La protagonista di- Il talismano della felicità , commedia romantica in onda questa sera mercoledì 26 luglio 2023 su Rai 1, è una donna in crisi che ha bisogno di ritrovare se stessa dopo aver scoperto il ...Come vi raccontiamo nella recensione di- Il talismano della felicità , la protagonista vede il mondo crollarle addosso, con tutte le certezze svanite ora in un lampo. Trova conforto ...- Il talismano della felicità è il film che stasera , mercoledì 26 luglio alle 21:25, Rai1 propone in prima visione in chiaro. Nuovo capitolo del ciclo "Destinazione amore", è diretto ...

Tuesday Club - Il talismano della felicita, cast e trama film SuperGuidaTV

Dalla Svezia, arriva su Rai 1 una commedia sentimentale agrodolce incentrata su una donna appassionata di cucina ...Come finisce Tuesday Club Il Talismano della felicità film 2022 con Marie Richardson. Tuesday Club Il Talismano della felicità trama e finale spiegazione ...