TT Summer | la lezione di Konstantin Karin a Rapallo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) di Massimiliano Craus Anche l’estate coreutica divolge al termine, e come tutte le esperienze lasciano ricordi indelebili e fatica grondante di sudore. Del resto luglio è un mese afoso e Tersicore non conosce i mezzi termini, sin dalla Grecia classica a cui si torna con la mente e con il cuore. Ed a Tersicore la direzione artistica della TTha guardato con ammirazione e passione, ovvero a quel repertorio classico fatto di punte, pas de deux e repertorio a cui si tiene tanto in casa Tassara! Proprio come la pensano i fratelli della danza Martin ed Elvis Nudo che dal Teatro Alla Scala hanno spiccato il volo verso le oasi felici della danza. Passando certamente per, loro terra natia, dove sono stati davvero protagonisti in scena e dietro le quinte per la TTdiretta con abnegazione e passione ...