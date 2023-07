TS – ufficiale I dettagli e la nota del club

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 2023-07-25 23:29:34 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Termina dopo una stagione e mezza l’avventura di Jeremie Boga all’Atalanta. Il 26enne attaccante franco-ivoriano è infatti ufficialmente un nuovo calciatore del Nizza. Arrivato alla Dea nel gennaio 2022 per 22 milioni di euro, a Bergamo non è riuscito a confermare quanto di buono mostrato nella sua esperienza al Sassuolo. Erano infatti stati i neroverdi nell’estate del 2018 ad averlo prelevato dal Chelsea, proprietario del cartellino, e portato in Serie A dopo i prestiti al Rennes, al Granada e al Birmingham. Dopo una stagione da 2 reti e 5 assist in 25 presenze – 899 i minuti totali in campo – è ora pronto per intraprendere una nuova avventura Boga passa dall’Atalanta al Nizza: ladella Dea “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a OGC Nizza il diritto alle prestazioni ...